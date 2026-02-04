Райану Рауту запросили пожизненный срок за покушение на Трампа
Прокурор запросил Райану Рауту, признанному виновным в покушении на президента США Дональда Трампа, пожизненный срок. Сегодня Федеральный суд по Южному округу Флориды должен вынести Рауту приговор, передает The Guardian.
В качестве отягчающих обстоятельств прокурор назвал то, что Раут до сих пор не признал себя виновным, а также не выразил раскаяния. По словам прокурора, Раут планировал покушение на господина Трампа на протяжении нескольких недель. Адвокат подсудимого просит назначить ему 20-летнее тюремное заключение.
В сентябре 2023 года Райана Раута задержали около гольф-клуба во Флориде, где в тот момент находился Дональд Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по Рауту, который, как они утверждают, прятался в кустах с оружием. Мужчину задержали при попытке к бегству. На месте происшествия обнаружили автомат АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.
В сентябре 2024 года суд признал Раута виновным по нескольким пунктам. Среди них — покушение на убийство господина Трампа, хранение огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления, а также нападение на федерального служащего.