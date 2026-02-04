Аэропорт Кольцово стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово одержал победу в национальной премии «Воздушные ворота России». Он стал победителем в номинации «Лучший аэропорт года», сообщили в пресс-службе аэропорта. Эта номинация объединяет аэропорты с пассажиропотоком более 6 млн человек в год.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Награду исполнительному директору аэропорта Кольцово Александру Пастухову вручил генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Андрей Булин на выставке гражданской авиации НАИС-2026 в Москве.

По данным пресс-службы, в 2025 году аэропорт обслужил около 8,385 млн пассажиров, установив новый рекорд пассажиропотока. Он обеспечивает полеты по сотням направлений, включая внутренние и международные, и работает с более чем 30 авиакомпаниями, две из которых базируются в аэропорту.

В прошлом году в Кольцово завершилась модернизация терминала международных рейсов и открылся обновленный пункт пропуска через государственную границу. Аэропорт стал первым региональным в стране, где запустил автоматизированную систему паспортного контроля «Сапсан».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Кольцово модернизировал систему резервного электроснабжения.

Полина Бабинцева