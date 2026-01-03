Екатеринбургский аэропорт Кольцово модернизировал систему резервного электроснабжения и установил новые источники бесперебойного питания (ИБП) на основе химических элементов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, их суммарная электрическая мощность составляет 750 кВА.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установленные источники автоматически вступают в работу в случае полного отключения внешнего электроснабжения. Так, ИБП становятся первой линией защиты, поддерживая электропитание систем безопасности и производственных систем аэропорта в течение 30 минут и до запуска промышленных дизельных генераторов.

«Если перевести мощность наших бесперебойников, скажем, в обычные, средних размеров LED-телевизоры, то обновленная система резервирования аэропорта способна поддерживать работу 37,5 тыс. таких устройств»,— прокомментировали в пресс-службе аэропорта.