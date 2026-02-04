Захарова: Россия не видит стремления Финляндии улучшить отношения
Россия не видит каких-либо практических шагов Финляндии по нормализации отношений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Россия никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами, в том числе теми, которыми управляют недружественные правительства»,— отметила госпожа Захарова. Она заявила, что Россия готова работать только на условиях «взаимной выгоды и безусловного учета наших жизненно важных интересов».
В случае Финляндии «подобное конструктивное настроение сегодня явно не прослеживается», заключила дипломат.
Накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен отвергла призывы Франции и Италии возобновить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр заявила, что не верит в готовность Кремля прекратить военные действия на Украине и считает, что прямой диалог с руководством РФ «послал бы совершенно неверный сигнал».