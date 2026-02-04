Умер заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Владимир Камельзон стоял у истоков создания теннисных центров в Донецке, Киеве, Адлере, Красноярске и Москве, последовательно формируя инфраструктуру, без которой невозможно развитие спорта высоких достижений»,— говорится в заявлении организации. В ФТР выразили соболезнования родным и близким Владимира Камельзона.

Специалист в разные годы возглавлял сборные СССР, России, Украины и Узбекистана. Под его руководством тренировались победительница юниорского Wimbledon Марина Крошина, мастер спорта СССР Александр Коляскин, финалистка Кубка Федерации Татьяна Панова.

Также Владимир Камельзон принимал участие в организации турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), включая St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy. В 2008 году он был награжден почетным знаком «За развитие физической культуры и спорта».

Таисия Орлова