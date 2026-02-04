Импорт новых машин в России в январе упал на 25%

В январе в Россию ввезли на 25% меньше новых автомобилей, чем в аналогичный период 2025 года. Импорт машин с пробегом вырос на 23%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным аналитиков, в Россию было ввезено 23,9 тыс. новых автомобилей. Наиболее популярными моделями стали китайская Geely и японская Mazda CX-5. Машин с пробегом импортировали 23,86 тыс. Среди них наибольшим спросом пользовались японские автомобили Toyota.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что лидером по ввозу новых автомобилей остался Китай. Однако его доля снизилась до 78% в сравнении с около 90% годом ранее. Далее следуют Киргизия (13,1%), Белоруссия (2,5%), Южная Корея (1,6%) и Япония (1,4%).

Наибольшее количество подержанных машин ввезли в РФ из Японии (доля 52,5%). За ней следуют Китай и Южная Корея (31,6% и 7,4% соответственно).

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2026 года сократились на 9,5% год к году, составив 80,6 тыс. штук. Среди факторов, повлиявших на рынок автомобилей, эксперты называли повышение НДС и утильсбора, ужесточение правил автокредитования и высокая ключевая ставка.

Подробнее — в материале «Ъ».