Срок оказался нешуточным

Суд в Москве вынес приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен в реестр террористов и экстремистов). Его обвиняли в том, что по ходу двух своих выступлений он своими шутками оскорбил инвалидов и верующих. Вину подсудимый не признал и получил пять лет девять месяцев колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стендап-комик Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Стендап-комик Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мещанский райсуд Москвы 4 февраля приговорил Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам девяти месяцам колонии общего режима, назначив ему дополнительное наказание в виде штрафа 300 тыс. руб. Председательствующая на процессе Олеся Менделеева признала стендап-комика виновным в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и разжигании ненависти (ст. 282 УК РФ). На финальном заседании судебный зал был забит до отказа — присутствовало большое количество представителей СМИ, пришла и многочисленная группа поддержки подсудимого.

Как уже рассказывал “Ъ”, в уголовном деле, которое было возбуждено 15 марта 2025 года, два эпизода. Поводом послужило его выступление по ТВ, в котором он рассказал о встреченном им в метро безногом мужчине, сопроводив свое повествование неоднозначными шутками. Позже эксперты усмотрели в словах фигуранта разжигание ненависти по отношению к инвалидам.

«Адресату демонстрируется образ инвалида как нелепого, вызывающего брезгливость, в противоположность образу Останина»,— говорится в деле.

Второй эпизод — об оскорблении чувств верующих — связан с выступлением комика 7 марта прошлого года в Москве на Садовой-Черногрязской улице. Фигурант философствовал, упоминая Иисуса. Обвинение утверждает, что действия подсудимого выражали «явное неуважение к обществу», содержали «глумление, осмеяние и десакрализацию» ключевой фигуры христианства и потому должны квалифицироваться как «оскорбление религиозных чувств верующих».

При этом, говорится в деле, комик создал организованную группу для продвижения своих выступлений и достижения наибольшей популярности.

В деле четыре потерпевших — Елена Зубарева, Светлана Кавеко, Василий Гусько и Татьяна Торбина. По материалам дела, они познакомились с творчеством комика в интернете и почувствовали себя «униженными и оскорбленными», после чего обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

ГСУ СКР по Москве в марте прошлого года сообщило о задержании господина Останина «при попытке пересечь границу Российской Федерации». Белорусские силовики выложили в Telegram фото задержанного. На следующий день Мещанский райсуд поместил комика под стражу.

Его адвокат заявляла, что при задержании белорусскими силовиками фигурант был избит, а экспертиза зафиксировала у него перелом позвоночника.

Для рассмотрения дела судье потребовалось всего четыре заседания. В прениях прокурор запросила комику 5 лет 11 месяцев колонии. Адвокат Михаил Мещереков просил своего подзащитного оправдать. Процесс над ним он назвал «морализаторством, которое дошло до того, что сначала человек был избит, а теперь уже год сидит в тюрьме». Останин извинился перед теми, кого могли оскорбить его шутки, однако пояснил, что все равно считает себя невиновным. «Я желаю, чтобы никто не оказывался в ситуации такого жесточайшего правового произвола, в котором оказался я»,— сказал он в последнем слове.

Ефим Брянцев