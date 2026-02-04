Отравившихся угарным газом в Дагестане детей выписали из больницы

Всех детей, которые отравились угарным газом в Карабудахкентском районе Дагестана, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

2 февраля десять детей из частного детского сада в дагестанском селе Параул госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. На момент госпитализации они находились в состоянии средней степени тяжести.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних. Прокуратура Республики Дагестан поставила ход расследования на контроль.

По предварительным данным, причиной отравления стала горелка, подключенная к газовой системе водяным шлангом.