Десять детей отравились угарным газом в частном детсаду в Дагестане

Десять детей из частного детского сада в дагестанском селе Параул госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. Об этом сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МЧС.

По информации «Интерфакса», дети находятся в состоянии средней степени тяжести. В Минздраве республики сказали ТАСС, что отравились пять детей. Один из них в тяжелом состоянии.

По информации прокуратуры Дагестана, дети были госпитализированы 2 февраля в Карабудахкентскую центральную районную больницу. Прокуратура начала проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних.