Тамбовский «Пигмент» хочет вложить 2 млрд в модернизацию завода

Крупнейший химический завод Тамбовской области, производитель красителей и пигментов АО «Пигмент» планирует в 2026 году направить на обновление 2 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

Завод модернизирует инфраструктуру, обновляет и внедряет линии для новых видов продукции. В 2025 году предприятие направило на это 1,5 млрд руб., запустив производство редиспергируемых полимерных порошков для сухих строительных смесей.

По данным предприятия, в прошлом году «Пигмент» произвел 247 тыс. т химической продукции (+7% к 2024 году). Рост показали добавки к бензинам, оптические отбеливатели, готовые лакокрасочные материалы, формальдегидные смолы и акриловые дисперсии. Товаров за рубеж отгружено 57 тыс. т (+25% к 2024-му). Наибольший прирост отмечен в поставках строительной химии, добавок к бензинам и фенолформальдегидных смол в страны ближнего и дальнего зарубежья — Египет, Израиль, Узбекистан и другие.

По данным Rusprofile, АО «Пигмент» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Основной вид деятельности — производство красителей и пигментов. Уставный капитал — 65,6 млн руб. Управляющая компания — московское ООО «УК “Крата”» (гендиректор Андрей Утробин, заместитель гендиректора Олег Подобрянский). Основные акционеры: ООО «Крата-Инвест» (87,97%, контроль через Андрея Утробина) и Николай Утробин (12,72%). Предприятие ведет деятельность на базе Тамбовского анилинокрасочного завода, запущенного в 1949 году. Ассортимент включает 400 позиций под брендом Krata: органические пигменты, акриловые дисперсии и ПВА, добавки в бетоны и топливо, формальдегидные смолы, лакокрасочные материалы, красители и текстильно-вспомогательные вещества. Поставки идут в Россию, включая Черноземье (кроме Курска), а также в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в планах компании вложить 8 млрд руб. — в расширение мощностей, модернизацию и новую продукцию, включая импортозамещающие присадки к топливам, акриловые эмульсии и пигменты.

«Ежегодный прирост объемов производства превышает 10%, а реализация новых инвестпроектов ускорит рост производства на 15–20%»,— отмечал гендиректор Андрей Утробин.

Анна Швечикова