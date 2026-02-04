Шорт-трекистка из Новоуральска примет участие в Олимпийских играх-2026

Свердловчанка Алена Крылова станет одной из 13 российских спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. 23-летняя уроженка Новоуральска выступит в соревнованиях по шорт-треку.

«Девушка занимается в городской спортшколе у Александра Кузовникова. Серьезный вклад в успех Алены внес и основатель новоуральской школы шорт-трека Алексей Ельняков»,— написал глава региона.

Алена Крылова завоевала звание чемпионки России в многоборье в 2024 и 2025 годах. Среди ее достижений — победа в чемпионате России по шорт-треку в 2025 году на дистанциях 500 и 1000 метров. Госпожа Крылова также является обладательницей Кубка России, победителем и призером Всероссийской спартакиады сильнейших. В 2024 году она была удостоена звания мастера спорта России международного класса.

XXV зимние Олимпийские игры будут проходить с 6 по 22 февраля. Олимпийский дебют Алены Крыловой состоится 10 февраля на дистанции 500 м, а 14 февраля она выступит на дистанции 1000 м.

Кроме свердловчанки в Олимпийских играх примут участие фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекист Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Полина Бабинцева