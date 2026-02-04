Челябинский застройщик выплатил сотрудникам долги по зарплате в 7 млн рублей

После вмешательства надзорных органов ООО «Специализированный застройщик „Высота“» выплатило задолженность по заработной плате в размере 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку провела прокуратура Курчатовского района Челябинска после обращения работников организации. Установлено, что в октябре-ноябре 2025 года компания частично не выплатила жалованье 63 сотрудникам на общую сумму 7 млн руб.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю застройщика Максиму Яцуну и возбудило административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок зарплаты). Государственная инспекция труда области оштрафовала организацию на 5 тыс. руб. Действия прокуратуры помогли восстановить права работников, компания полностью погасила долги.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, арбитражный суд Челябинской области 2 февраля приступил к рассмотрению дела о банкротстве ООО «Специализированный застройщик „Высота“». Долги на общую сумму 141 млн руб. предъявили УФНС России по региону и ООО «Бэйсин-Урал» (Свердловская область). Максим Яцун является фигурантом дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с тремя сообщниками он организовал майнинговую ферму и похитил электроэнергию на сумму 121 млн руб.

Виталина Ярховска