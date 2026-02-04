МЧС направит в Белгородскую область 30 передвижных электростанций

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Белгородскую область доставят спасателей, 30 передвижных электростанций и пять топливозаправщиков. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства.

«В составе колонны 23 единицы техники и 54 спасателя, которые помогут в восстановлении объектов энергетики после обстрелов в Белгородской области»,— сообщили в ведомстве.

3 февраля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах четыре раза объявляли ракетную опасность. Сегодня ракетную опасность на территориях региона вводили трижды. По данным Минобороны, в ночь на 4 февраля над Белгородской областью перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа, с 8:00 до 14:00 мск — девять БПЛА. За прошедшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины пострадали в регионе пять человек, сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о шести раненых мирных жителях.