Сегодня отмечает юбилей президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Касперская

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Наталья Касперская

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ее поздравляет полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев:

— Дорогая Наталья Ивановна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы удивительным образом сочетаете в себе потрясающе эффектную многодетную маму, успешного предпринимателя, защитника интересов своей отрасли и общественного деятеля, для которого небезразличны судьбы Отечества. Желаю Вам, чтобы большие профессиональные и общественные заботы оставляли время для семейных радостей, «Разговоры о важном» находили заинтересованных слушателей, а урожай и приплод экофермы укрепляли продовольственную безопасность страны подобно тому, как «Отечественный софт» — безопасность информационную и технологическую.

Поздравление передает советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев:

— Уважаемая Наталья Ивановна, примите мои сердечные поздравления! Очень ценю Ваши выдающиеся достижения и принципиальную позицию. Вы как никто другой понимаете философию развития цифровой среды, в том числе искусственного интеллекта. Вы принимаете самое активное участие в защите прав человека в ситуации бурного развития технологий. Рад, что у СПЧ есть такой мощный единомышленник. Здоровья и сил Вам на все замыслы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»