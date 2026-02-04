Ставрополье, Дагестан и Осетия устраняют последствия непогоды

Регионы Северного Кавказа столкнулись с последствиями сильных снегопадов. Коммунальные службы Ставропольского края, Дагестана и Северной Осетии продолжают расчистку дорог, сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителей городов и администраций республик.

В Ставрополе ледяной дождь и снег значительно усложнили дорожную обстановку. Коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме, задействовав 72 единицы техники и свыше 100 сотрудников. Об этом написал мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Согласно метеорологическим данным, днем в большинстве районов Ставропольского края выпадали слабые и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега количеством 0,1-5 мм, ночью — в виде снега 0,3-5 мм. В отдельных районах зафиксирован сильный снегопад 6-11 мм, сообщили в МЧС по Ставрополью.

Коммунальные службы Махачкалы перешли в режим оперативного реагирования из-за большого объема выпавшего снега. Снегоуборочная техника очищает дорожное полотно и распределяет песчано-солевую смесь. Утвержден план-график работы спецтехники и ответственных лиц, сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Во Владикавказе также продолжают ликвидировать последствия обильных снегопадов. Спецтехника с 4:50 час. начала обработку городских дорог песко-соляной смесью — всего задействовано 24 единицы. Параллельно проводится очистка тротуаров с использованием 16 единиц малогабаритной техники, в труднодоступных местах вручную трудятся 200 сотрудников. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике днем 4 февраля и ночью 5 февраля ожидаются слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах прогнозируется туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха в Дагестане 4-5 февраля составит до -15°C, ветер 15-18 м/с, в северных районах Ставропольского края -16-21°C. В горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1000 м, а также в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно до 18 часов 4 февраля.

Валентина Любашенко