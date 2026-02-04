Бизнес Северной Осетии заключил 26 экспортных контрактов за 12 месяцев
Предприятия Северной Осетии при поддержке Центра «Мой бизнес» заключили 26 экспортных контрактов за 12 месяцем прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в социальных сетях.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Руководитель региона отметил, что в 2025 году благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» республиканские компании по изготовлению мороженого, натуральных сладостей, безалкогольных напитков, мебели и другой продукции вышли на международные рынки.
«По итогам года нам удалось достичь самого высокого показателя по объему поддержанного экспорта за последние пять лет. Считаю это действительно хорошим результатом», — заявил Меняйло.
Глава республики подчеркнул, что Северная Осетия обладает большим экспортным потенциалом и имеет все возможности для дальнейшего роста. Системную поддержку местным производителям оказывает региональный Центр «Мой бизнес» — подведомственная организация Минэкономразвития республики.
«Здесь предпринимателям всегда готовы помочь — советом, конкретными решениями и необходимыми ресурсами, чтобы они могли уверенно развиваться и двигаться вперед», — добавил Меняйло.