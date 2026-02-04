Архитектурное наследие Москвы в монографии Наума Грановского

Галерея «Люмьер» и девелоперская компания MR выпустили обновленное переиздание монографии «Наум Грановский. 1920–1980», приуроченное к 115-летию со дня рождения фотографа. Книга представляет собой наиболее полное собрание работ Грановского и отражает изменения архитектурного облика Москвы на протяжении ХХ века. Издание сохраняет структуру версии 2020 года и включает семь разделов, охватывающих период с 1920-х по 1980-е годы, но дополнено новыми архивными материалами. «Переиздание альбома с дополнительными кадрами проспекта Мира и ВДНХ, один из которых украшает обложку, для нас особенно важно, потому что в этом районе строится дом премиум-класса МИRА», — говорит генеральный директор и управляющий партнер MR Мария Литинецкая. В альбом вошло более 250 фотографий, в том числе ранее не публиковавшиеся снимки, с особым акцентом на 1950–1960-е годы и масштабную реконструкцию столицы. Монография подготовлена на основе архива Галереи «Люмьер», которая владеет фондом и авторскими правами на наследие фотографа, насчитывающее более 35 тыс. негативов. Книга выйдет ограниченным тиражом в 1 тыс. экземпляров на русском и английском языках.

Наум Грановский, Вид с колокольни Ивана Великого на Кремль и Каменный мост, 1950-е Наум Грановский, Голуби у Моссовета, 1950-е Наум Грановский, Кинотеарт «Баку», 1970-е Наум Грановский, Красные Ворота, 1932