Пашинян и Алиев договорились расширять экономическое сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в Абу-Даби договорились искать возможности для расширения экономического сотрудничества и торговли. Стороны также признали необходимость укреплять доверие.

«Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана»,— сообщила пресс-служба армянского лидера.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев также обсудили реализацию транспортного проекта «Маршрут Трампа», приветствовали прогресс в мирном процессе и признали, что общественность обеих стран становится «свидетелем реальных преимуществ мира в повседневной жизни».

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана.

Лусине Баласян