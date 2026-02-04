Посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота пригласили работать в Азию

Пилоту Сергею Белову, который в 2023 году посадил самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, предложили работать в азиатской авиакомпании. Об этом господин Белов сообщил «РИА Новости».

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду»,— сказал Сергей Белов. По его словам, некоторые бывшие коллеги из «Уральских авиалиний» дали ему негативный отзыв, когда он устраивался в пакистанскую авиакомпанию. Пилот предположил, что таким образом сотрудники могли отомстить ему за комментарии об условиях работы в российской авиакомпании.

«Уральские авиалинии» опровергли высказывание господина Белова, заявив, что к ним не обращались никакие авиакомпании с просьбой оставить отзыв на пилота. «Эти заявления — неправда», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

В сентябре 2023 года самолет Airbus A320, направлявшийся из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Из-за множества негативных факторов пилот принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе. Пять человек из 167, находившихся на борту, позднее обратились за медпомощью. В апреле 2024 года Сергей Белов уволился из компании.

22 января господину Белову предъявили требования о возмещении ущерба. В суде с летчика потребовали взыскать 118,9 млн руб. за повреждение самолета.