Уровень воды в реках Тюменской области и ХМАО ожидается выше нормы

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) максимальные уровни воды в некоторых реках прогнозируются выше нормы, следует из прогноза, опубликованного на сайте Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Тюменской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Паводок в Тюменской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья возможны на реках Иртыш, Ишим (Тюменская и Омская области), реках Ханты-Мансийского автономного округа (Обь, Иртыш и Северная Сосьва) »,— говорится в документе.

Как следует из опубликованной таблицы, на реках Свердловской области (Тавда, Тура, Уфа) и Ямало-Ненецкого автономного округа (Обь) по предварительным оценкам максимальные уровни воды ожидаются около нормы.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области выделено семь паводкоопасных направлений. Ожидается, что паводки начнутся с конца марта по первые дни июня, в зависимости от погодных условий. В зоне разлива рек могут оказаться населенные пункты девяти муниципальных образований.

Полина Бабинцева