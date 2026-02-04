Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направили в Таллин на досмотр

Задержанный в территориальных водах Эстонии контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой направлен в порт Мууга недалеко от Таллина для проведения более тщательного расследования. Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на представителя налогово-таможенного департамента Эстонии.

«В настоящее время на борту находятся сотрудники подразделения K-Command и сотрудники следственного отдела налогово-таможенного департамента, — рассказал изданию сотрудник пресс-службы департамента Павел Прокопенко. — Судно находится в зоне лоцманской проводки и ожидает освобождения места для стоянки».

3 февраля военно-морские силы Эстонии задержали контейнеровоз Baltic Spirit у острова Найссаар во внутренних водах республики. Судно под флагом Багамских островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. Эстонские власти подозревают, что контейнеровоз использовался для контрабанды. Экипаж состоит из 23 человек, все они граждане России. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в «теневой флот» России и не находится под санкциями Евросоюза.