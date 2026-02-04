Замглавы Минобороны России Евкуров прибыл в Сирию с рабочим визитом

Делегация России во главе с заместителем министра обороны генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщило сирийское Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны Сирии

Визит российской делегации продлится несколько дней и нацелен на «развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах обеих стран», говорится в заявлении, которое приводит SANA.

28 января во время встречи в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям президента Сирии Ахмеда аш-Шараа отношения стран развиваются, продолжается работа по сотрудничеству в различных сферах. Лидеры также обсуждали российские военные базы в Сирии, одну из которых, как сообщал источник «Ъ», сирийские власти просят освободить.

Лусине Баласян