Артюх: в Свердловской области работает 220 тыс. субъектов предпринимательства

В Свердловской области работает более 220 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. В сравнении с прошлым годом их число выросло на 6,5 тыс. субъектов, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

«В нашей области добавилось почти 11 тыс. занятых людей, которые работают в субъектах малого и среднего бизнеса. Впервые за последние годы у нас увеличилось количество средних компаний, работающих в Свердловской области — это плюс 48 единиц»,— рассказала бизнес-омбудсмен.

По ее словам, в регионе также выросло число самозанятых. Всего в Свердловской области данный режим выбрали более 470 тыс. человек.

Мария Игнатова