«Технониколь» планирует вложить еще 375 млн в завод каменной ваты в Белгороде

Производитель стройматериалов «Технониколь» в 2026 году планирует направить на развитие завода каменной ваты в Белгороде 375 млн руб. Это на 87,5% больше, чем в прошлом году, когда вложения составляли порядка 200 млн руб. Об этом сообщили в компании.

Белгородский завод корпорации «Технониколь» «Завод Техно»

Фото: предоставлено корпорацией «Технониколь» Белгородский завод корпорации «Технониколь» «Завод Техно»

Фото: предоставлено корпорацией «Технониколь»

Средства предусмотрены на модернизацию экологического оборудования и реконструкцию складов, а также на внедрение новой технологии упаковки, которая должна позволить сократить использование деревянных поддонов.

В прошлом году белгородская площадка группы увеличила производительность линий, установила систему контроля загазованности в цехах и приточно-вытяжную вентиляцию. Кроме того, завод нарастил с 93% до 100% объем переработки минерального волокна собственного производства. «Помимо этого, мы принимаем минеральную вату у других организаций, например отработанные субстраты из теплиц. Ее измельчают и добавляют к первичному сырью, из которого изготавливают новую продукцию. Общие затраты на экопроекты в 2025 составили почти 55 млн руб.»,— отметил директор «Завода Техно» в Белгороде Алексей Фадеев.

Корпорация «Технониколь» была основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. «Технониколь» производит строительные материалы и системы. У компании более 70 производственных площадок и 20 учебных центров. По собственным данным, выпускает 366 видов утеплителя из каменной ваты. Белгородский завод обеспечивает материалами Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа. Численность персонала — 259 человек. Налоговые отчисления в 2025 году превысили 530 млн руб.

В 2024 году объем инвестиций в модернизацию «Завода Техно» в Белгороде составил 400 млн руб., в 2023-м — 263 млн, в 2022-м — 670 млн.

Алина Морозова