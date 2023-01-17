За год «Технониколь» намерена направить в белгородский завод более 260 млн рублей

Корпорация «Технониколь» заявила о продолжении программы развития производства каменной ваты в Белгороде. В 2023 году компания намерена инвестировал в «Завод Техно» около 263 млн руб. для реализации экологических проектов и модернизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В корпорации рассказали «Ъ-Черноземье», что в прошлом году в белгородское предприятие было направлено почти 670 млн руб. На эти средства обновили второй ключевой производственный агрегат – печь для расплава базальтового сырья, из которого получают минеральное волокно для утеплителя: «Все монтажные работы удалось выполнить в срок без привлечения иностранных специалистов». Модернизация первой печи прошла еще в 2021 году.

По словам директора «Завода Техно» Алексея Фадеева, «одними из ключевых в 2023 году станут проекты, направленные на снижение воздействия на окружающую среду». Так, в планах компании - завершить монтаж и запустить систему дожига газов от камеры полимеризации на первой линии. Эта система позволяет удалять газ с вредными частицами, сжигать их в специальной камере, а затем полностью очищенный газ выводить через дымовую трубу. Начать ее эксплуатацию на предприятии собираются в марте. Причем на второй линии установка дожига уже функционирует. «В целом эти системы смогут уменьшить содержание вредных веществ в атмосферных выбросах и повысить степень их очистки до 97%»,– отметил господин Фадеев.

Также на заводе планируют установить сухие трансформаторы (в них не используются масла) и оборудовать места для хранения сыпучего сырья (это должно помочь сохранять все его качественные характеристики), обновить приточно-вытяжную систему вентиляции для повышения качества воздуха в производственных помещениях, сделать капитальный ремонт административно-бытового корпуса.

В прошлом году белгородский завод выпустил более 900 тыс. куб. м минеральной тепло- и звукоизоляции для частных и многоквартирных домов, общественных и промышленных зданий. Сегодня на предприятии работают 248 человек. По собственным данным, налоговые отчисления в федеральный бюджет в 2022 году составили почти 84 млн руб., в региональный – более 39 млн руб.

Андрей Цветков