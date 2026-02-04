Двое уфимцев обвиняются в передаче взяток Тимуру Мухаметьянову

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело двоих местных жителей, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве (п.п. «а», «б» и ч. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов в 2017 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов в 2017 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые вместе с высокопоставленным должностным лицом территориального управления Ространснадзора по ПФО разработали механизм получения взяток от предпринимателей в сфере грузоперевозок.

По данный «Ъ-Уфа», речь идет о бывшем заместителе начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимуре Мухаметьянове. Ранее его обвинили в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Согласно схеме, бизнесмены, нарушившие правила перевозок, могли обратиться через посредников к чиновнику, который за взятки обеспечивал компаниям «общее покровительство» и не привлекал их к административной ответственности.

Весной прошлого года сотрудники управления ФСБ по республике задержали обвиняемых при попытке получить 450 тыс. руб. от представителя некой компании.

Они признали вину. На их имущество общей стоимостью более 15 млн руб. наложен арест.

Материалы дела в отношении Тимура Мухаметьянова выделены в отдельное производство.

Майя Иванова