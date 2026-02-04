Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби

Россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Абу-Даби. 11-я ракетка мира обыграла украинку Даяну Ястремскую, занимающую 43-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0. Следующая соперница россиянки определится в матче между белоруской Александрой Саснович (109-я в мире) и филиппинкой Александрой Эалой (45).

Ранее в четвертьфинал турнира вышла 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. За выход в полуфинал она поспорит с американкой Хейли Баптист (56).

Турнир, общий призовой фонд которого превышает $1,2 млн, завершится 8 февраля. В прошлом году победительницей стала швейцарка Белинда Бенчич.

Таисия Орлова