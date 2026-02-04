Ставропольские аграрии накопили 156 тысяч тонн удобрений к весне

Аграрии Ставропольского края активно готовятся к весенним полевым работам 2026 года и уже накопили 156,1 тыс. тонн минеральных удобрений — это 44% от общей потребности в 355,7 тыс. тонн на первое полугодие, сообщили в региональном минсельхозе.

Из этого объема 215 тыс. тонн пойдут на первую азотную подкормку озимых культур, что обеспечит их полноценное питание и повысит устойчивость к погодным рискам. Первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева отметила, что фермеры продолжают закупки, опираясь на остатки прошлого года, чтобы избежать сбоев в кампании.

Эта подготовка следует из осенних работ 2025 года, когда аграрии внесли в почву 84,5 тыс. тонн удобрений под будущий урожай. Минеральные удобрения составляют ключевой агротехнический прием: ежегодно Ставрополье использует свыше 200 тыс. тонн таких средств для зерновых, овощей и технических культур. В ноябре 2025 года запасы достигали 43 тыс. тонн (45% азотных, 39% фосфорных, 16% калийных), и фермеры планировали докупить еще 32,6 тыс. тонн.

Губернатор Владимир Владимиров поддерживает аграриев субсидиями из краевого бюджета, что ускоряет накопление. Полное обеспечение удобрениями гарантирует качественную посевную и урожайность: в 2025 году регион использовал 582 тыс. тонн на сезонные нужды. Фермеры фокусируются на азотных подкормках, чтобы озимые перезимовали без потерь, а весной запустили вегетацию. Ставрополье, как ключевой аграрный регион СКФО, рассчитывает на стабильные показатели — прошлогодние вложения уже укрепили почвы.

Станислав Маслаков