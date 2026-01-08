Фрилансеры боятся тени

До 40% фрилансеров могут уйти в тень в случае отмены режима самозанятости. По данным платформы «Консоль», в первую очередь начнут скрывать свои доходы доставщики, работники общепита, а также представители сфер торговли и бытовых услуг. Экспериментальный режим самозанятости действует в России с 2018 года. Он предусматривает льготное налогообложение: 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц. В октябре Совет федерации предложил досрочно завершить эксперимент в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин не согласился.

Хотя резких действий со стороны властей ожидать не стоит, корректировки условий для самозанятых все же возможны, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Все основные параметры, связанные с формированием федерального и регионального бюджетов приняты, поэтому вряд ли кто-то будет менять закон об уплате профессионального дохода. Но понятно, что в сложных экономических условиях предприятия продолжат вытеснять рабочую силу из системы трудовых отношений, и количество самозанятых будет расти. Ситуация будет обостряться, поскольку от отчислений из фонда оплаты труда зависит в первую очередь стабильность социальной страховой системы.

Налоговая служба продолжит пытаться пополнять бюджет, но это достаточно трудная история. Мы можем увидеть разные предложения в этой части. Например, ограничение количества видов деятельности, связанных с самозанятостью, обязательства в отношении цифровых платформ становиться агентами по уплате страховых взносов в социальные фонды ровно так, как пошел по этому пути Казахстан. Из механизма перевода в самозанятые из трудовых отношений будет выбита очень серьезная база. Вариаций здесь много, но вряд ли начнут применять что-то серьезное. Поэтому, скорее всего, 2026 будет связан с борьбой с переводом в самозанятые лиц, раньше работавших по трудовым отношениям, и подготовка постепенно осознания необходимости реформирования этого института. В том, что он должен быть, никто не сомневается, вопрос в другом: в каком формате статус самозанятых должен существовать, и насколько государство должно позволять развиваться этой истории с тем, чтобы она не превратилась в раковую опухоль, после которой мы просто дестабилизируем свой рынок труда».

По данным Федеральной налоговой службы на октябрь 2025 года, в России зарегистрировано более 15 млн самозанятых. Это 12% населения старше 14 лет. Активных плательщиков — около 7,5 млн человек, из них более трети работают с бизнесом, а остальные — с физлицами. В В2В сегменте лидируют IT и диджитал-услуги со средним чеком 6,2 тыс. руб. и доходом в 85 тыс. руб. “Ъ FM” связался с самозанятыми из различных сфер и узнал, какие действия они будут предпринимать в случае отмены льготного налогообложения:

«Я понимаю, что есть люди, которые могут легко найти работу. Но я — пенсионер и отношусь к отмене самозанятости негативно. Есть клиенты, которых можно не показать, потому что они платят наличными. На сегодняшний день я показываю все, а что будет дальше, я не знаю» *** «Когда принимали закон, было сказано о том, что он не будет меняться и пересматриваться до 2028 года. Я рассчитываю именно на это. Думаю, что все разговоры так и останутся разговорами, потому что есть закон, он принят, эксперимент идет 10 лет, и этот срок еще не прошел. Но если вдруг отменят самозанятость, то у таких как я, то есть совсем мелких предпринимателей только один выход — уходить обратно в тень, потому что ИП мы просто не потянем: налоги, отчетность, затраты на бухгалтерию». *** «Финансовая нагрузка увеличится, и многие работодатели запрещают своим работникам иметь ИП. Тем, кто берет подработку, будет сложно. Сейчас самозанятым очень удобно. Но 2,4 млн в год — это мало. Ведь деньги идут не в карман самозанятым, это весь оборот. Таксист, например, платит и за бензин, и за топливо, и за аренду автомобиля, то есть все это входит в сумму самозанятого. И у некоторых лимит кончается где-то в августе-сентябре».

По данным исследования Центра налоговой политики, реальные признаки подмены трудовых отношений есть лишь у 182 тыс. самозанятых. Основные признаками, на которые ориентируются проверяющие органы — это сотрудничество компании с более чем 35 такими сотрудниками и выплаты им в среднем свыше 35 тыс. руб.

Астон О'Салливан