Налоговая служба подала иск на банкротство Линдовской птицефабрики

Налоговые органы требуют 49,9 млн руб. от АО «Линдовская птицефабрика – племенной завод». Как следует их картотеки арбитражных судов, межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области, добиваясь погашения задолженности по налогам, в конце декабря подала иск о признании Линдовской птицефабрики банкротом.

Рассмотрение этого заявления пока не назначено. Учрежденное в 1993 году сельхозпредприятие входит в агрохолдинг депутата заксобрания Игоря Гордеева, он же является директором птицефабрики.

Иван Сергеев