Олимпийские чемпионы Томба и Компаньони зажгут огонь на церемонии открытия Игр

Итальянские горнолыжники Дебора Компаньони и Альберто Томба зажгут олимпийский огонь на церемонии открытия Игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом п La Gazzetta dello Sport.

Мероприятие пройдет в четырех местах одновременно: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. По данным источника, Томба зажжет огонь у Арки Мира в Милане, а Компаньони — на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо.

Между тем в Национальном олимпийском комитете Италии сообщили, что решение о том, кто именно зажжет огонь, «будет принято в последний момент». Слова представителя организации приводит агентство Reuters.

Альберто Томба является трехкратным олимпийским чемпионом (дважды — в 1988, 1992). Также на его счету две золотые медали чемпионатов мира. Дебора Компаньони трижды становилась олимпийской чемпионкой (1992, 1994, 1998).

Таисия Орлова