Суд перенес рассмотрение дела экс-ректора Псковского государственного университета

Псковский городской суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Следующее заседание назначено на десять часов утра 11 февраля 2026 года. Обвиняемой предъявлены тяжкие статьи — мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

В ходе последнего заседания государственный обвинитель завершил изложение обвинительного заключения. Одновременно суд продлил меру пресечения для Ильиной в виде домашнего ареста до 29 марта 2026 года. Следствие полагает, что, занимая пост ректора, Ильина организовала схему по хищению бюджетных средств.

По версии обвинения, ректор оформила на работу в университет «мертвые души» — несуществующего сотрудника и своего знакомого, который числился доцентом, но фактически не исполнял обязанностей. За несколько лет на их счета было перечислено более 10 млн рублей, часть из которых, по данным следствия, оказалась под контролем самой Ильиной. Свою вину бывшая глава ПсковГУ признала в полном объеме.

Андрей Маркелов