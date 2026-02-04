Угрожавшего врачу челябинца отправили под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста горожанину, устроившему скандал в поликлинике и обвиняемому в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Решение принято 4 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Следователь и прокурор просили отправить 34-летнего уроженца под стражу. Обвиняемый и его защитник возражали и настаивали на избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. В результате суд не удовлетворил ходатайство следствия и назначил фигуранту домашний арест сроком на два месяца, до 2 апреля. Челябинца освободили из-под стражи в зале суда.

Обвиняемому разрешили выходить из дома только в случаях, требующих медицинской помощи в медучреждениях, а также для посещения следственных или судебных органов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, челябинец устроил скандал в одной из поликлиник на прошлой неделе. Его не устроило лечение, которое назначили ребенку. Горожанин угрожал дежурному врачу насилием и убийством, нецензурно выражаясь, вел себя агрессивно. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. 2 февраля подозреваемого задержали.