Против угрожавшего врачу челябинца возбудили уголовное дело

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) после угроз жителя регионального центра в сторону врача, сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Горожанина не устроило лечение, которое назначили его ребенку. Он начал угрожать дежурному врачу насилием и убийством, нецензурно выражаясь, вел себя агрессивно.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ОБНОВЛЕНО В 9:36. Подозреваемый установлен, им оказался 34-летний местный житель. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска