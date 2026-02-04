Кремль не увидел изменений в подходах Индии к импорту нефти

Россия не видит новаций в планах Индии диверсифицировать закупки нефти и нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел хорошо известно, что Россия — это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Индия всегда закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой инновации мы не видим», — заявил господин Песков, комментируя сообщения о возможном прекращении Индией закупок российской нефти и позицию Кремля по этому вопросу (цитата по ТАСС).

О готовности Индии отказаться от российской нефти сообщил президент США Дональд Трамп после беседы с премьер-министром страны Нарендрой Моди. По его словам, Нью-Дели намерен нарастить закупки топлива у Вашингтона и, возможно, у Каракаса. Как отметил господин Трамп, это может способствовать урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он объявил о подготовке торгового соглашения с Индией, предусматривающего снижение американских пошлин.