Индия перебирает сорта нефти

Индия согласна отказаться от российской нефти, об этом заявил Дональд Трамп после разговора с премьер-министром страны Нарендрой Моди. По словам главы Белого дома, Нью-Дели увеличит закупку топлива у США и потенциально — Венесуэлы. Это поможет остановить украинский конфликт, отметил американский президент. Также он анонсировал торговое соглашение с Индией, в рамках которого Вашингтон снизит пошлины с 25% до 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Сейчас в отношении Индии действуют 50-процентные тарифы на экспорт в США, половина из них была введена в ответ на закупку российской нефти. При этом индийский премьер в своем посте о разговоре с Трампом о сырье из РФ не упомянул. Едва ли сторонам удалось договориться, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Американская сланцевая нефть, которую они экспортируют, это легкие сорта, близкие к газовому конденсату. Россия же поставляет относительно тяжелый, сернистый Urals. То есть Индии нужно будет смешивать сырье из США с какими-то другими сортами, это дополнительные издержки, то есть просто так заменить не получится. РФ, как правило, экспортировала в страну от 1,5 млн до 2 млн. баррелей в сутки. Америка по объемам не сможет это закрыть. Так что есть ощущение, что Трамп просто пытается показать, что он победил в этих торговых переговорах и сделка заключена полностью по требованиям Соединенных Штатов. При этом сейчас скидка на российскую нефть возросла. Странно, что почти год в Индии сопротивлялись, не отказывались от нее и жили с пошлинами в 25% на свои товары при поставке в США, а тут вдруг на ровном месте прекратили сырье закупать.

Если мы гипотетически представляем, что страна отказывается от нефти из РФ, то, скорее всего, она перейдет на какую-то ближневосточную, как это было и раньше, до 2022 года. Соответственно, объемы в основном перешли бы с азиатского рынка обратно в Индию, а для нас освободился рынок КНР. Мы просто вынуждены были уйти исключительно туда, то есть такого крупного покупателя, как Индия, мы не смогли бы найти. Даже, скорее всего, был бы некий переходный период, когда нам пришлось сократить добычу и экспорт, пока подписывались новые соглашения с Китаем. Для Соединенных Штатов это, кстати, тоже был бы удар. В прошлый раз, переходя в 2022-м на индийский рынок с европейского и американского, Россия сократила добычу на 1 млн. баррелей в сутки. Это привело к росту цен до $120 за баррель, а в США был поставлен абсолютный исторический рекорд по стоимости бензина и дизеля».

По словам Дональда Трампа, Индия не только будет стремиться к снижению «тарифных и нетарифных барьеров» против США до нуля, но и станет закупать в рамках сделки с Вашингтоном товары энергетического, угольного и сельскохозяйственных секторов на суммы свыше $500 млрд. Ранее в январе министр нефти Индии Хардип Пури допускал, что объемы закупок сырья у России продолжат снижаться. Такого сценария не исключает и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Дональд Трамп считает Китай главным противником США в XXI веке, и Индия выглядит естественным союзником в этой конфронтации. И она довольно давно эту роль играет. Несмотря на то, что Америка ввела таможенные пошлины против страны, она стремится все-таки не удаляться от США слишком далеко. Это особенно хорошо видно на примере нефти.

Мы помним, что Дональд Трамп неоднократно критиковал Нью-Дели за покупку российского сырья, на что нефтяные компании страны, в первую очередь крупнейший частный нефтепроизводитель Reliance, заявляли, что сотрудничество с РФ объясняется исключительно экономическими причинами. И именно поэтому та же самая структура одной из первых согласилась покупать венесуэльскую нефть. Таким образом стремление не портить отношения здесь взаимное. Индия, в свою очередь, также не хочет превращать БРИКС в антизападный альянс и стремится поддерживать отношения и с Россией, и с США, поэтому также рада сделать какие-то крупные, мощные заявления, когда это не противоречит ее экономическим интересам».

Ранее Индия заключила с ЕС «главную торговую сделку всех времен», как ее назвали обе стороны. Договор о свободной торговле спустя почти 20 лет переговоров согласовали на фоне напряженности в отношениях с США, отмечает Reuters. В Вашингтоне сделку резко раскритиковали. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, «европейцы финансируют войну против самих себя».

Екатерина Вихарева