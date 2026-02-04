Тарелку, которую презентовали Путину, продали за 1,7 млн рублей в Сысерти

Первый прототип тарелки «Антихрупкость» с березовой рощей из коллекции «Воспоминания» продан за 1,7 миллиона рублей на благотворительном аукционе в Сысерти (Свердловская область), сообщили представители проекта. В 2025 году это изделие было представлено президенту Владимиру Путину на выставке «Знай наших».

Стартовая цена лота составляла 3490 руб. В ходе торгов, в которых участвовали несколько предпринимателей, стоимость выросла до 1,7 млн руб. Победитель торгов остался анонимным.

Как сообщили представители проекта, все собранные средства будут направлены в эндаумент-фонд города и использованы для организации детского лагеря в селе Щелкун (Свердловская область). Благотворительный аукцион Агентства развития Сысерти проводится третий раз и стал ежегодной традицией.

Коллекция «Воспоминания» была создана в творческой лаборатории на Башкирском фарфоровом заводе. Дизайнер Маша Верещагина передала в трех фотографических зарисовках чувство дома. На тарелках изображены пейзажи деревни Баратаевка, где семья автора ежегодно собирается в доме бабушки.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что руководство «Фарфора Сысерти» планирует в 2026 году вывести продукцию на зарубежные рынки.

Полина Бабинцева