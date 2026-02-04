Главного бухгалтера челябинского ГУФСИН оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении содержания под стражей главному бухгалтеру ГУФСИН России по региону Марине Уфимцевой. Обвиняемая в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) пробудет в СИЗО до 12 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Марины Уфимцевой просили отменить решение первой инстанции и избрать в отношении фигурантки более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. Облсуд не согласился с позицией стороны защиты. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 24 декабря 2025 года осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали первого заместителя начальника ГУФСИН по региону Сергея Бульчука, начальника управления собственной безопасности ведомства Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву. Были возбуждены уголовные дела о получении взяток и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, руководители челябинского ГУФСИН использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения, сообщает собеседник «Ъ-Южный Урал».

Виталина Ярховска