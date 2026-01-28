Росприроднадзор выявил 10 нарушений в работе полигона ТКО «Реал-Кстово»

В ходе выездной проверки Росприроднадзор выявил 10 нарушений природоохранных норм и требований в работе ООО «Реал-Кстово». Компания эксплуатирует полигон ТКО и промплощадку для сортировки с участком компостирования, которые расположены примерно в 500 метрах от села Большое Мокрое.

По данным Росприроднадзора, у компании отсутствует комплексное экологическое разрешение, не проведена инвентаризация объекта размещения отходов, не внесена в полном объеме плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, на полигоне размещены отходы, захоронение которых запрещено законом, а его вместимость превышена. «Предприятие работает с отступлениями от проектной документации — отсутствует ряд предусмотренных сооружений. Не произведена рекультивация отработанной карты полигона после ее закрытия»,— сообщили в Росприроднадзоре.

По итогам проверки Росприроднадзор выдал ООО «Реал-Кстово» предписание об устранении выявленных нарушений. Компанию и ее должностных лиц привлекут к административной ответственности.

Андрей Репин