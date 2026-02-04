Дело экс-главы краснодарского отделения ДОСААФ направили в суд

Прокуратура утвердила обвинение бывшему председателю отделения общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Краснодарского края Борису Левитскому. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, господин Левитский занимался сдачей в аренду помещений ДОСААФ, в том числе краснодарского тира. В 2023 году фигурант заключил соответствующие договоры по цене значительно ниже рыночной. В результате помещения тира долгое время использовались не по назначению. Ущерб ДОСААФ следствие оценило в более 40 млн руб.

Бориса Левитского задержали в августе 2025 года, он находится под арестом. По ходатайству следствия у него арестовали активы на сумму свыше 45 млн руб. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 201 УК) бывшему председателю грозит до 10 лет колонии.

