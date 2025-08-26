ТАСС: глава ДОСААФ Краснодарского края арестован и этапирован в Москву

Председателю отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в Краснодарском крае Борису Левитскому предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Он арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Глава ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский

Фото: ДОСААФ Глава ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский

Фото: ДОСААФ

В правоохранительных органах заявили агентству, что господина Левитского этапировали в Москву для проведения следственных действий. Он находится в столичном СИЗО. По ч. 2 ст. 201 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Борис Левитский возглавляет краснодарское отделения ДОСААФ с 2017 года. В 2001–2016 годах он работал в «Газпроме», ООО «Кубань Газпром», ООО «Газпром добыча Краснодар». В 2012–2022 годах был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, входил в комитет по военным вопросам и общественной безопасности.

На сайте ДОСААФ по Краснодарскому краю в разделе руководства данные отсутствуют. В СКР информацию о задержании официально не комментировали.