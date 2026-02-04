Минводы вошли в тройку самых популярных курортов среди иностранцев

На втором месте рейтинга популярности курортов ЮФО и СКФО среди иностранных туристов оказались Минводы. На город приходится 30% от всего турпотока в регионы. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге заняли Сочи, курорт регулярно посещают 33% иностранцев, приезжающих в ЮФО и СКФО. Далее по популярности идут Краснодар (5%), Махачкала (4%) и Владикавказ (3%).

На Волгоград и Астрахань приходится только 2% интуристов, а на Ялту, Симферополь и Ростов-на-Дону — 1%.

В 2025 году больше всего иностранцев приехали из Узбекистана, их доля составила 33% от общего числа туристов, посетивших юг России. Армения и Беларусь заняли второе и третье места с равным показателем в 14%. 9% туристов приехали из Турции, Казахстана — 7% и Грузии — 6%.

Доля туристов из Таджикистана, Абхазии, Азербайджана и Израиля составила около 3-4% от общего числа прибывших.

Наталья Белоштейн