Потребление газа в России второй день обновляет максимум

За 2 февраля российским потребителям было поставлено 1799,9 млн куб. м газа, что стало новым рекордом, сообщил «Газпром». Предыдущий рекорд был установлен днем ранее (1767 млн куб. м).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поставки осуществляются по Единой системе газоснабжения. Высокое потребление газа компания связала с похолоданием во многих российских регионах. Гидрометцентр вчера сообщал, что аномально холодная погода сохранится в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) до 6 февраля.

В январе потребление газа в России обновило исторический максимум. В «Газпроме» говорили, что к зиме 2025/2026 года создали в хранилищах резерв газа в объеме 73,170 млрд куб. м, что также стало рекордом.