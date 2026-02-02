Потребление газа в России в январе обновило исторический максимум

В январе «Газпром» поставил российским потребителям 51,275 млрд куб. м газа, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был достигнут в январе 2024 года (50,971 млрд куб. м газа).

На протяжении двух недель, с 15 по 28 января, поставки шли на максимальных для этих суток уровнях, сообщили в «Газпроме». Компания добавила, что поставки по Единой системе газоснабжения осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа. К зиме 2025/2026 года «Газпром» создал в хранилищах резерв газа в объеме 73,170 млрд куб. м, что также было рекордом.

Единая система газоснабжения — сеть магистральных газопроводов, охватывающая европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. За 2025 год «Газпром» поставил российским потребителям 386 млрд куб. м газа, что было близко к рекорду.