На капремонт театра «РАМС» в Воронежской области выделили 93,5 млн рублей

В Воронежской области начали искать подрядчика для капитального ремонта здания драматического театра «РАМС» в Россоши на улице Дзержинского, 66. Максимальная цена контракта составляет 93,5 млн руб. По техническому заданию работы должны быть выполнены в два этапа и окончены не позднее 31 августа 2027 года. Соответствующие документы опубликовали на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Драматический театр «РАМС» — муниципальное бюджетное учреждение культуры, действующее с июня 2010 года. Директором театра является Галина Хунгуреева.

Первый этап работ должен стартовать 16 февраля, но не ранее даты заключения договора. Окончание работ — не позднее 26 декабря 2026-го. Этап включает капитальный ремонт кровли, перекрытия над вторым этажом, а также части основных помещений. На этот период здание будет выведено из эксплуатации.

Частичное функционирование здания предусмотрено на втором этапе работ, включающем капремонт оставшейся части помещений, входных групп, а также благоустройство территории у здания, установку, подключение и отладку оборудования. Он стартует 1 января 2027-го.

Работы профинансируют из федерального бюджета, средств областной казны и денег городского поселения. Капремонт пройдет в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи», входящего в нацпроект «Семья».

Заявки на участие в аукционе принимают до 2 февраля. Итоги торгов подведут 4 февраля.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура Ленинского района Тамбова возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) при исполнении муниципального контракта по капитальному ремонту здания МАОУ «Лицей № 21». В 2024 году подрядчик якобы похитил 14 млн руб. бюджетных средств, перечисленных ему в качестве аванса.

Денис Данилов