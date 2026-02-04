Конструкции для строительства рабочего моста через Шошу доставили на стройплощадку

На стройплощадку высокоскоростной магистрали Москва — Петербург доставили металлоконструкции для первого рабочего моста через реку Шошу, сообщает ТАСС.

Все элементы изготовлены и отгружены компанией «Нацпроектстрой». Этот временный мост необходим для возведения одного из ключевых объектов трассы — постоянного моста протяженностью 8 км.

На данный момент уже смонтировано 16 из 23 пролетов рабочего моста, их общий вес превышает 1,4 тыс. тонн. Протяженность всей вспомогательной конструкции составит около 500 м. Параллельно на заводе в Тюмени продолжается производство металлоконструкций для других технологических площадок.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которое ведется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», должно быть завершено в 2028 году. Новая линия длиной около 700 км свяжет шесть регионов, а ожидаемый пассажиропоток к 2030 году может достичь 23 млн человек в год.

Андрей Маркелов