Торги на ремонт тамбовской школы за 148 млн приостановили из-за жалобы

Конкурс на капитальный ремонт школы № 31 (улица Рылеева, 84) в Тамбове приостановили из-за жалобы. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Обращение поступило от липецкого ООО «Сервис строй-48» Константина Ткаченко и будет рассмотрено антимонопольной службой 29 января. По мнению компании, заказчик — МКУ «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» — неправомерно отклонил ее заявку, указав, что ООО имеет первый уровень ответственности (не превышает 90 млн руб.) члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, но выступило с предложением выполнить работы за 143 млн руб. При этом «Сервис строй-48» предъявляет документы о членстве в СРО «Объединение строительно-монтажных организаций», где указан уровень ответственности до 500 млн руб.

Начальная цена контракта — 147,8 млн руб. Источники финансирования — городской бюджет. Конкурсная комиссия рассмотрела две заявки. Победителем признан участник с предложением в 146,3 млн руб. Его конкурент был готов выполнить работы по начальной цене.

Конкурс был объявлен в конце декабря, одновременно с торгами на капремонт другой тамбовской школы — № 33 по адресу: улица Гастелло, 38. Начальная цена второго контракта — 174,2 млн руб. По этому конкурсу продолжается работа комиссии, итоги планируется подвести 27 января.

Согласно документации, победителям обеих конкурсов предстоит до 31 июля 2027 года выполнить: ремонт кровли и фасада, полную внутреннюю отделку, модернизацию всех инженерных сетей (электроснабжение, система холодного и горячего водоснабжения, канализация, отопление, вентиляция), установку систем безопасности (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, охранная сигнализация) и утилизацию строительного мусора. Гарантийный срок — пять лет.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовское УФАС внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сроков капремонта школы в поселке Сатинка.

Юрий Голубь