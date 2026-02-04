Стрелявших на Рублевском шоссе проверяют на убийство таксиста

Двух подозреваемых в похищении человека в Пензе, оказавших вооруженное сопротивление полиции при задержании на Рублевском шоссе, проверяют на причастность к убийству таксиста в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, водитель подвозил фигурантов к месту, где они скрывались. Тело погибшего разыскивается.

Операция по задержанию прошла на Рублевском шоссе. Один из подозреваемых был убит, второй задержан.

Правоохранительные органы считают фигурантов причастными к похищению человека в Пензе, совершенному 29 января. По оперативной информации, похищенного убили. Следственные органы устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых в различных регионах России.

Одного из фигурантов зовут Михаил Леонтьев. По данным «Пенза-пресс», в 2015 году он был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийство двух человек и разбойное нападение, однако позднее оказался на свободе.