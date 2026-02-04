Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), S7 Group и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали меморандум о поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, производимых на Казанском авиационном заводе. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписан договор о поставке 100 самолетов Ту-214 Казанского авиазавода

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стороны планируют до конца 2026 года подписать соглашения, определяющие сроки, объемы и условия поставок. Серийная поставка самолетов запланирована на 2029 год.

ГТЛК выступит финансовым партнером и заказчиком проекта, обеспечивая организацию финансирования и поставок, а S7 Group будет отвечать за техническое обслуживание и подготовку летных экипажей и наземного персонала.

Ранее сообщалось, что Казанский авиазавод сможет выпускать до 20 самолетов Ту-214 в год.

Анна Кайдалова