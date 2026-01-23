Казанский авиазавод сможет выпускать до 20 самолетов Ту-214 в год

Казанский авиационный завод имени Горбунова сможет выйти на выпуск до 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе визита на предприятие в Татарстане, сообщает пресс-служба ОАК.

По его словам, за счет обновления производственных мощностей и внедрения бережливого производства планируется сократить цикл сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней. Министр отметил, что достижение таких показателей стало возможным благодаря бережливому производству, строительству новых корпусов и обновлению производственных фондов.

В ходе визита господин Алиханов и министр экономического развития России Максим Решетников осмотрели цех агрегатной сборки Ту-214, центрально-комплектовочный склад, а также участки механической обработки и заготовительно-штамповочного производства, где ведется установка нового оборудования. Делегации также представили новые склады логистического центра, которые находятся на этапе ввода в эксплуатацию.

Кроме того, министрам доложили о реализации проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и создании цифровой модели производственного цеха с применением имитационного моделирования, направленных на устранение «узких мест» и выход на заданные объемы производства.

Анна Кайдалова